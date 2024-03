C’est une très bonne nouvelle que Kéwoulo tient à annoncer soir. Après plusiurs mois de détention, la famille Bodian arrêté dans le cadre de la découverte de cocktails molotov dans l’enceinte du lycée Maurice de Lafossed de Dakar a été libérée ce soir. L’information a été donnée à Kéwoulo par Aly Coly un des membres de la famille et seul à avoir échappé à la rafle parce absent au moment de la descente des policiers….

C’est le 16 septembre 2023 que la gendarmerie a fait une descente au sein du lycée Maurice de Lafosse à la recherche d’un certain El’hadji Ousmane Fall. A défaut de mettre la main sur cet individu membre de Pastef qui serait proche de Pastef et qui serait le propriétaire de de stocks de cocktails molotov découverts dans un jardin du lycée, les gendarmes ont fait une décente dans une maison où ils ont interpellé Oumar Diédhiou, un élève du lycée Maurice de Lafosse de Dakar, qui y suivait une formation en soudure métallique.

El’hadji Moussa Bodian dit Titi, en formation en transport et logistique, Aramata Djiba, l’épouse de Aly Coly et enseignante dans une école privée, Cheikh Attab Coly âgé de 2 ans et Awa Coly un bébé qui venait de naitre il y a 3 mois. Parmi les personnes interpellées ce jour, il y avait Ada Fatou Seck, une brillante étudiante en pétrochimie et Khady Diémé, élève au lycée Maurice de Lafosse qui s’apprêtait à partir la France, pour poursuivre ses études. C’est tout ce beau monde que les gendarmes de la brigade de recherches de Dakar ont interpellé pour les conduire à leur unité pour enquête.

Au lendemain de leur interpellation, les gendarmes sont revenus dans la maison visitée la veille et ont procédé à une perquisition en règle. Aussi invraissemble que cela puisse paraitre, les gendarmes ne sont repartis qu’avec des teeshirts estampillés Pastef. Informé de l’arrestation de toute sa famille par des gendarmes qui les soupçonnent de préparer des attentats à Dakar, Hatab Bodian, le père de famille qui était parti en Casamance, a décidé de revenir à Dakar. Mais, arrivé à Kaolack, à 200 km de la capitale sénégalaise, il a été interpellé par des gendarmes et acheminé menottes aux poignets à Dakar. Et depuis lors, toute cette famille était emprisonnée. C’est finalement ce soir, après 7 mois de détention préventive et à la suite de la loi d’amnistie, voulue par le président Macky Sall, que toute cette famille recouvré la liberté.