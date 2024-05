Equipe Nationale : À quoi ressemblera la liste d’Aliou Cissé pour la RD Congo et la Mauritanie ?

Aliou Cissé annoncera ce vendredi la liste des joueurs retenus pour les matchs contre la RD Congo (6 juin) et la Mauritanie (9 juin) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Une liste qui ne sera pas élargie comme en mars, mais qui ne devrait pas connaître beau coup de surprises.

Les vacances devront attendre. Alors que la plupart d’entre eux ont terminé leur saison ou s’apprêtent tranquillement à le faire, les joueurs de l’Equipe Nationale du Sénégal ont deux rendez-vous cruciaux avant d’aller se promener. Premiers de leur groupe, à égalité de points avec le Soudan, ils accueilleront la République Démocratique du Congo (6 juin), avant de se rendre en Mauritanie (9 juin) en marge des 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Pour l’occasion, Aliou Cissé publiera une liste de joueurs ce vendredi, habituellement au Restaurant Good Rade (Dakar) à partir de 10h00 GMT. La particularité, par rapport à la précédente convocation, est qu’il n’y aura pas 31 joueurs convoqués mais 26 au total. Ismail Jakobs, blessé, ne pourra pas être retenu, tout comme Krépin Diatta, suspendu par la CAF. Mais de toute manière, le sélectionneur national ne devrait pas procéder à de gros chamboulements pour ce dernier rassemblement de la saison.

Chez les gardiens, la même hiérarchie est attendue, avec Edouard Mendy, Seny Dieng et Mory Diaw. En défense, Arouna Sangante – convoqué pour la première fois lors du dernier rassemblement mais qui avait finalement déclaré forfait – pourrait faire partie de cette liste même si sa présence dépend de celle de Seydou Sano. En revanche, l’arrière gauche du Barça Atlètic, Mikayil Ngor Faye, sera bien présent, tout comme la plupart des cadres comme Abdou Diallo, forfait en mars.

Bamba Dieng, un doublé qui change tout… grande première pour Chérif Ndiaye ?

Au milieu de terrain, Mamadou Lamine Camara n’avait pas pu honorer sa première convocation lors du dernier rassemblement, et le joueur de la RS Berkane ne reviendra pas pour ce mois de juin. Dion Lopy, blessé en club, pourrait également être trop juste pour affronter les Léopards et les Mourabitounes. En revanche, le milieu de terrain de Strasbourg Habib Diarra, auteur de bons débuts avec les Lions en mars dernier, sera rappelé et viendra avec Pape Gueye, absent pour blessure en mars.

Enfin, en attaque, Boulaye Dia, en conflit avec la Salernitana et qui n’a plus été compétitif en club depuis quasiment trois mois, sera l’un des grands absents de cette liste. Idem pour la pépite de Génération Foot, Amara Diouf, qui ne sera pas retenu. Cela aurait pu être le cas aussi pour Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. Mais l’attaquant du FC Lorient a fait basculer son destin pour ce rassemblement en inscrivant un doublé lors de la dernière journée de Ligue 1. Suffisant pour figurer dans cette liste.

Ismaïla Sarr, qui avait manqué le deuxième match du mois de mars pour blessure, est rétabli depuis quelques semaines et sera là. Une ouverture pour une première convocation est possible, mais pour qui ? L’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade Chérif Ndiaye, peut-être, qui sort d’une excellente saison (20 buts, 6 passes décisives toutes compétitions confondues). En calculant le manque d’efficacité des avant-centres dans la sélection, il pourrait être un bon joker pour le sélectionneur Aliou Cissé.

La liste potentielle d’Aliou Cissé

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Mikayil Faye (FC Barcelone), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Abdoulaye Niakhate Ndiaye (ESTAC Troyes)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (FC Metz), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (OM), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (OM, Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (OM), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (FC Lorient), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade)