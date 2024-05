Accord Hansi Flick-FC Barcelone !

Selon les médias espagnols et allemands, Hansi Flick sera le prochain entraîneur du Barça. L’Allemand et le club blaugrana se sont déjà mis d’accord.

Alors que Xavi est sur la sellette du fait de ses relations difficiles avec le président Joan Laporta, Hansi Flick sera selon toute vraisemblance le prochain coach du FC Barcelone. Selon Sky Germany, il existe un accord verbal entre Flick et la direction du Barça. Le président Joan Laporta a été séduit par le discours du coach allemand.

Les médias espagnols confirment cette information. Selon le quotidien AS, l’Allemand a dit oui aux dirigeants du Barça hier. Il s’est déjà mis d’accord avec eux sur un contrat de deux ans. Ce n’est un secret pour personne, Hansi Flick est attiré par le Barça depuis de longs mois, et l’intérêt est réciproque. En plus d’avoir refusé Chelsea, l’ancien entraîneur du Bayern a commencé à apprendre l’espagnol depuis un moment. La présence dans l’opération de l’agent du coach Pini Zahavi, qui est aussi un proche de Joan Laporta, a facilité les négociations.

Reste à savoir comment le FC Barcelone va gérer la situation de Xavi, à qui il reste une année de contrat. Joan Laporta va devoir payer des indemnités de licenciement à l’actuel coach blaugrana, au moment où le club culé n’est pas dans une situation financière idéale. Il va donc falloir attendre que le cas Xavi se règle pour officialiser l’arrivée d’Hansi Flick sur le banc du club catalan.