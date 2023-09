Envoi d’une équipe b au Rwanda : La position de Sadio Mané

L’équipe nationale du Sénégal joue à Kigali contre le Rwanda, ce 9 septembre, pour un match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

Interrogé sur cette rencontre et l’envoi d’une équipe bis pour un match officiel, Sadio Mané a jugé, hier en conférence de presse, cette décision positive et encouragé l’équipe qui sera dirigée par Pape Thiaw et Malick Daff.

“Le fait d’avoir une autre équipe qui représente le Sénégal au Rwanda est une bonne chose. J’en ai parlé avec le président de la Fédération (Augustin Senghor) quand il m’a expliqué le contexte. Franchement, je suis très content. On est tous derrière eux parce qu’ils ont de la qualité”, a déclaré le meneur de jeu des lions.

Les Lions sont déjà qualifiés pour les phases finales de cette CAN, qui se dispute en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2023.