Les Sénégalais consacrent en moyenne 8,9 heures de sommeil par jour avec 9,2 heures chez les femmes et 8,5 heures chez les hommes. Pour les repas, ils y consacrent 57 minutes et 43 minutes pour les soins personnels. Ils passent plus de six heures (6,2 heures) par jour à faire de la socialisation, des pratiques religieuses et des activités de loisirs. Les hommes (6,8 heures) consacrent plus de temps que les femmes (5,7 heures) à ces activités.

84,6% des femmes effectuent des tâches domestiques contre 31,7%des hommes.Les résultats de l’enquête sur la participation des Sénégalais aux activités liées aux soins et travaux domestiques montrent que 59,2% d’entre eux effectuent des tâches domestiques et 24,0% s’occupent des enfants (soins et garde des enfants). La participation à ces différentes activités varie selon le sexe.

Ce sont les femmes qui participent le plus aux activités liées aux soins et travaux domestiques. En effet, 84,6% des femmes effectuent des tâches domestiques et 41,8% s’occupent des enfants. Pour les hommes, les taux de participation à ces deux activités sont respectivement 31,7% et 4,7%.

