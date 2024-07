Enquête disciplinaire: Jude Bellingham risque d…

Après son but face à la Slovaquie (2-1, a.p.), Jude Bellingham a porté ses mains sur son entrejambe devant le banc slovaque, geste qu’il justifie comme une blague entre amis. Une enquête a été ouverte par l’UEFA hier lundi, informe l’Agence France-Presse.

Auteur du but de l’égalisation dans les ultimes minutes, le Madrilène a célébré son but les bras écartés, comme à son habitude. Mais avant la reprise du jeu, il a porté ses mains à hauteur de son entrejambe au moment où il passait devant le banc slovaque, ce qui a été interprété comme un possible geste obscène et une provocation.

L’organe de gouvernance du football européen, organisatrice du Championnat d’Europe en Allemagne, a annoncé avoir ouvert une « enquête disciplinaire » sous l’égide d’un « inspecteur d’éthique et de discipline » à propos d’un possible comportement inapproprié de Bellingham. Le communiqué de l’UEFA n’apporte aucune précision sur la nature des faits reprochés, rapporte l’AFP