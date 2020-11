Emigration clandestine : plus de 400 migrants dont trois (3) bébés arrivés en Espagne ce lundi

Plus de 400 candidats à l’émigration clandestine dont trois (3) bébés sont arrivés ce lundi matin, en Espagne à bord de douze (12) pirogues, selon la présidente de la fédération de l’association des Sénégalais dans l’archipel des îles Canaries, Aminata Samb, alors que le drame a fait près de 500 morts au Sénégal en moins de 3 mois.

« Au niveau de Canaria, ils sont arrivés au moins 2188 migrants dans un record de 48 heures cette fin de semaine. Et Au moment où je vous parle, il est arrivé 4001 émigrants en douze embarcations. Parmi eux, il y a trois (3) bébés », a informé Aminata Samb au micro de la Rfm.

Selon elle, la situation est très critique actuellement. « La situation est très difficile pour nous. C’est très triste. Malheureusement, on cherche les moyens d’aider, de sensibiliser, mais vraiment c’est catastrophique », s’est-elle désolée.

Face à cette détermination des Sénégalais de rallier l’Espagne au péril de leur vie, Aminata Samb plaide pour une meilleure sensibilisation.

Aux émigrants déjà arrivés aux îles Canaries, elle leur a demandé de leur faciliter le travail en se présentant. « Dans les îles Canaries, les gens sont nerveux, il y a beaucoup de problèmes surtout la xénophobie qui commence à se faire sentir par les frustrations des gens à cause de la crise causée par la pandémie. Nous qui sommes intégrés ici et représentant les Sénégalais, nous sommes les aidons et ce qu’on attend d’eux c’est qu’ils se manifestent, qu’ils parlent avec nous », a-t-elle lancé.