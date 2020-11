C’est la fin d’un rêve partagé par de millions de Sénégalais. Ousmane Sonko et les siens se sont rendus compte de l’évidence: la coalition a vécu et il est temps de faire son deuil. Après le coup de poignard donné par Boubacar Camara, qui a été discrètement reçu par Macky Sall, pour entrer dans la mouvance présidentielle, c’est le Pastef de Ousmane Sonko qui a donné l’hallali à la coalition. Ousmane Sonko et les siens ont quitté la coalition Jotna.

Désormais, s’il ne se soumet pas, ne s’avoue pas vaincu et déclarer la mort de sa coalition, c’est une grosse coquille vide que Bruno d’Erneville, le président de Jotna, va devoir diriger. Après le départ contraint de Boubacar Camara -puisque il n’a accepté l’évidence qu’après avoir été dénoncé publiquement par le journaliste Adama Gaye-, et les rumeurs de futurs félonies qui risquent de saper le moral des Sénégalais, Ousmane Sonko et les siens ont décidé que “puisque l’objectif qui était la présidentielle de 2019” était derrière eux et aussi “pour donner plus de liberté aux partis politiques“, il est temps que chacun prenne son destin en main.

Alors que Bassirou Diomaye Faye, le patron des cadres de Pastef, avait dit comprendre le choix de Boubacar Camara -motivé que par ses seules ambitions personnelles-, et déclaré qu’il était temps que chacun puisse prendre son destin en main, le sauve qui peut a sonné dans la coalition. “Parce que, le siège suprême pour lequel tous les politiques se battent, est un simple fauteuil. Et non un canapé“, donc pour s’y asseoir il faut se faire face. “Et nous, c’est à Ousmane Sonko que nous avons destiné ce fauteuil.” A fait savoir Bassirou Diomaye Faye à ses camarades. Alors que Ousmane Sonko s’est refusé de tirer sur son “grand frère”, Boubacar Camara, le président de la coalition Jotna, Bruno d’Erneville, lui, n’a pas raté le patron de Tabax.

Pour le président de Jotna, “c’est dans le dos de la coalition que Boubacar Camara a été reçu. Personne, à commencer par le président que je suis, n’a été informé.” Alors, pour éviter que d’autres “défaillants” ne sortent du bois et que Macky Sall ne considèrent ces “départs négociés” comme des prises de guerre, Pastef et Ousmane Sonko ont, à défaut d’empêcher les trahisons, préféré atténuer leur effet. En tuant la vache laitière -la coalition Jotna- qui a permis à Ousmane Sonko d’être la troisième homme politique du Sénégal. Désormais, tous les “fanatiques de Sonko”, séduits par le discours des patriotes comme tous ceux qui rêvent de voir l’enfant de Béchir au palais de la République n’auront qu’un seul choix: prendre la carte de membre du Pastef.