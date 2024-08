Pour Elon Musk, «la guerre civile est inévitable …» au Royaume-Uni car les …

Dans un contexte marqué par des manifestations et émeutes anti-immigration, à la suite du meurtre de trois fillettes, le patron de X a estimé que « la guerre civile » était « inévitable » au Royaume-Uni. Le porte-parole du Premier ministre britannique a réagi.

« La guerre civile est inévitable » a déclaré, sans ambages, Elon Musk. Le patron de X répondait ce 4 août sur son réseau social à une publication sur les « effets de l’immigration et de l’ouverture des frontières», accompagnant une vidéo.

Ces images, qui auraient été filmées à Liverpool et proviennent du compte du militant identitaire britannique Tommy Robinson, montrent des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, dans un environnement urbain nocturne traversé de tirs de mortiers d’artifice.

Le porte-parole du Premier ministre britannique a réagi publiquement au commentaire d’Elon Musk, déclarant selon la BBC que ce dernier n’avait « aucune justification ». Et d’ajouter que les géants des réseaux sociaux comme X avaient mieux à faire.

Manifestations anti-immigration et émeutes au Royaume-Uni

Les inquiétudes du dirigeant de Tesla et SpaceX font écho aux manifestations et émeutes anti-immigration qui se sont multipliées au Royaume-Uni ces derniers jours. Celles-ci sont organisées en réaction au meurtre de trois petites filles à Southport, en Angleterre, sur fond de spéculations en ligne sur la religion, l’identité et l’origine de l’assaillant présumé – Axel Rudakubana, un adolescent de 17 ans dont les parents sont nés au Rwanda. Des mobilisations entachées de violence ont ainsi eu lieu à Manchester, Liverpool, Stoke, Belfast ou encore Hull, où des manifestants se sont réunis devant un hôtel hébergeant des demandeurs d’asile.

Dans ce contexte, le Conseil musulman de Grande-Bretagne a dénoncé des « groupes d’extrême droite » qui « crachent leur haine raciste ». 378 personnes ont été arrêtées depuis une semaine dans l’ensemble du royaume, et le Premier ministre travailliste Keir Starmer a promis des condamnations « rapides » ainsi que le déploiement d’une « armée » de réserve de policiers spécialisés.

Quant aux prédictions sombres d’Elon Musk, le milliardaire américain avait déjà déclaré, en octobre dernier, que « la guerre civile (était) inévitable en Europe » si « les tendances actuelles se poursuiv(aient) », ainsi que l’avait rapporté Valeurs actuelles. Il faisait référence, alors, aux mobilisations de soutien à la cause palestinienne organisées dans plusieurs grandes villes d’Europe, peu après les attentats meurtriers commis par le Hamas en Israël.