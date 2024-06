Elhadji Faye interpelle l’État après avoir recouvré la voix

Une bonne nouvelle pour les fans du chanteur Elhadji Faye, ancien membre du Star Band de Dakar et de l’Étoile 2000. Il a écrit une belle page de l’histoire de la musique sénégalaise avec de belles productions qui continuent à inspirer le monde de la musique. Après près de deux décennies d’absence pour des raisons sanitaires, l’auteur du célèbre “Samina” ou encore “Boubou Ngary” signe son retour à travers un album qu’il va sortir cette année suivi d’un concert prévu le 6 juillet.

Dans ce sillage, l’artiste lance un appel solennel au président de la République Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement de renforcer la politique culturelle pour soutenir les artistes de l’ancienne génération qui ont beaucoup fait pour la culture dont certains sont en convalescence.

“Après plusieurs années d’absence sur la scène musicale, j’ai décidé de signer mon retour avec un album plus un concert que j’organise ce 6 juillet à Tivaouane Peulh pour faire plaisir à mes fans qui n’ont jamais cessé de me réclamer. Je profite de l’occasion pour adresser un message au président de la République Bassirou Diomaye Faye de soutenir les artistes et anciens gloire de ma génération pour une meilleure condition de vie” a-t-il déclaré.

Une longue maladie l’avait empêché de poursuivre sa carrière artistique. Aujourd’hui, il se porte bien et remercie le bon Dieu et les personnes comme Jean-Paul Dias qui l’ont soutenu durant les moments sombres. Comme dans toute carrière artistique, la sienne a été ponctuée de hauts et de bas, mais il demeure incontestablement une figure majeure de la musique sénégalaise.