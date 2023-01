Le Sénégal fait un grand bond en avant dans son processus d’électrification nationale. C’est du moins l’avis de la ministre de l’Energie, Sophie Gladima Siby. Lors de la cérémonie de lancement du Réseau des femmes et des jeunes dans les secteurs des énergies, la ministre a indiqué que le taux d’électrification nationale est de 76%.

« Les statistiques du secteur ont montré que le taux d’électrification nationale est déjà de 76% au Sénégal, avec presque un accès Universel au niveau urbain.» Cependant, la ministre note que le grand défi reste le monde rural. Sur la scène continentale, la ministre renseigne que plus de 800 millions d’Africains n’ont pas accès à l’énergie. «Le principal défi qui reste, c’est la zone rurale, dont le taux d’électrification est aujourd’hui de 58,2%. Et il est plus que temps que les Africains, par leur volonté, puissent pousser pour que le continent noir puisse avoir cette lumière essentielle pour son développement.»