Doctorantes en économie : L’Université sénégalaise se met aux standards africains

La salle des Actes du Rectorat de l’UCAD a abrité, ce mercredi 25 janvier 2023, une cérémonie spéciale de remise de parchemins à 16 Docteures, uniquement des femmes, en Économie.

Cette cérémonie fait suite à une série de soutenances de thèses au niveau de la Faseg, les 23 et 24 janvier dans le cadre du programme « 100 nouvelles femmes Docteures en Sciences économiques et de gestion pour l’Afrique Francophone Horizon 2025) ».

Prenant la parole, le Doyen de la Faseg, Pr Chérif Sidy Kane a souligné la pertinence de ce projet qui vise à former des Docteurs de standard international pour répondre à la demande de renforcement du personnel enseignant des institutions d’enseignement supérieur membres de la Conférence des Institutions d’Enseignement et de Recherche Economiques et de Gestion en Afrique (CIEREA ).

Selon le Directeur de la CIEREA, le Pr Charlemagne Igue, le Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire en économie (PTCI) est une belle opportunité pour les universités des pays membres.

Le Recteur Ahmadou Aly Mbaye a magnifié le projet, financé par le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), qui est avant tout un modèle d’intégration africaine. En saluant la présence du Pr Adama Diaw, il a invité les lauréates à poursuivre le travail.

La cérémonie a vu la participation des membres du jury, comme le Pr Mathias Adrien Ndinga, avec à la fin un cocktail offert par le Recteur aux lauréates et aux membres des différentes délégations.