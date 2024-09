Elections législatives : Madia Diop Sané déclare officiellement sa candidature

Chers concitoyens,

Nous sortons aujourd’hui, après dissolution de l’assemblée nationale, de la législature la plus calamiteuse qui nous ait été proposée. Jamais dans l’histoire de ce pays des députés ne se sont montrés si peu soucieux des aspirations du peuples sénégalais. Affichant sans aucune gêne leur allégeance aux intérêts du parti et leur dévotion en un être unique qui fait et défait selon ses envies. Dès lors l’assemblée n’était qu’un pouvoir fictif se faisant prolongement de l’exécutif.

Les récentes élections présidentielles ont été un tournant décisif marquant une volonté de rupture d’avec l’ancien régime et les pouvoirs irrépressibles du président de la république. Ce 17 novembre, une autre occasion nous ait donnée de concrétiser cette volonté de rupture à travers un choix minutieux et réfléchi des hommes devant porter les aspirations du peuple dans cette hémicycle.

Il ne s’agit plus d’octroyer à l’aveuglette une majorité absolue à un parti quelconque en ayant aucun contrôle sur le profil et la probité des membres qui composent sa liste. D’où la pertinence de miser sur des alternatives crédibles, une assemblée composite véritable reflet de notre société.

En cela notre profil revêt une importance capitale dans cette marche pour un changement véritable de paradigme. En tant que membre de la société civile nous avons de tous les combats contre la spoliation des droits des citoyens, le renforcement de l’état de droit, de la démocratie et l’émergence d’un citoyen modèle, intègre et digne.

Notre accession à cet hémicycle ne sera donc qu’un prolongement de cette action citoyenne, de tant d’années de lutte et de sacrifices au service exclusif du peuple sénégalais. Et aujourd’hui nous demandons l’onction de ce peuple dans un esprit de service, de passion et d’espoir pour relever ce défi de porter au plus sommet ses aspirations et ses inquiétudes les plus profondes.