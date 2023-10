El Malick Ndiaye sur l’arrestation de Amadou Ba: « Au Sénégal, on t’arrête de manière humiliante et te garde… »

L’arrestation vendredi soir de Amadou Ba, membre du Directoire de l’ex Pastef, du Cabinet de Ousmane Sonko, par la Section de Recherches, fait jaser au sein de l’opposition. El Malick Ndiaye, dans son tweet, s’en offusque.

Amadou Ba a été cravaté juste après l’émission « Ndoumbélane » dont il était l’un des invités. Une arrestation qui provoque l’indignation de son camarade de parti Pastef dissous.

« Dans un pays qui se nomme le Sénégal, on t’arrête de manière humiliante et te garde pendant 48 ou 72h pour inventer un motif qui passerait le mieux. Libérez Amadou Ba, et osez l’affronter dans les débats d’idées. Il n’est victime que de son engagement et de sa densité intellectuelle », martèle, dépité, le Secrétaire national à la Communication de Pastef- Vice-président Commission Communication de Yewwi Askan Wi.