École Tambacounda : Un élève réduit en cendres une classe de CE1

À Tambacounda, un élève a mis le feu dans une classe de CE1, qui a été réduite en cendres. Les faits ont eu lieu hier, lundi 4 janvier 2021, aux environs de 14 heures.

Alors que tout le monde venait de quitter l’établissement scolaire, un incendie s’est déclaré dans une classe de CE1, à l’école élémentaire Sare Guilele 2.

L’incendie a tout emporté. Des tables-bancs, des cahiers et des livres et même le tableau selon son tenant, M. Diagne. Selon nos informations, il s’agit d’un élève de CE2 de cette même école qui, muni d’une allumette, a déclenché le feu. Interrogé, l’élève réfute et accuse son frère en classe de CP.

Pour le moment, les dégâts sont énormes. 26 tables-bancs, 200 cahiers et 54 livres sont réduits en cendres.