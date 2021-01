Un mois après leur mariage, Omaro et Ayo Baldé vers le divorce, l’origine de leurs problèmes enfin dévoilée

Un mois après leur mariage, Omaro et Ayo Baldé vers le divorce, l’origine de leurs problèmes dévoilée

A peine 1 mois, c’est ce qu’aura durée l’idylle entre l’animateur de la 2STV, Omaro, et la jet-setteuse gambienne, Ayo Baldé. D’après les informations fournies par le journal l’Observateur, ils sont proches de divorcer. D’ailleurs, à travers des publications sur ses comptes personnels, Ayo Baldé a annoncé sa séparation avec Omaro Gueye, avant de supprimer le nom de famille de son époux de son pseudonyme qu’elle avait rajouté juste après leur union.

D’après l’Obs, tout serait parti de fameuse dot qui aurait créé des frustrations au sein de la famille de Omaro Gueye. Celle-ci n’aurait pas apprécié que leur fils offre autant de présents et d’argent à Ayo, pour qui, elle n’aurait pas beaucoup d’égards. A partir de là, les soucis auraient démarré entre la Gambienne et sa belle-famille. Ce qui aurait eu le don de la mettre dans tous ses états et de vouloir envoyer bouler son idylle. Ailleurs, dans d’autres sphères, on évoque, entre autres explications à cet éventuel échec, la précipitation du couple à se marier. Après avoir été présentés par un de leurs amis en commun, ils n’auraient pas pris le temps de se connaître. Ils ne sont sortis ensemble que 3 mois avant de se marier.