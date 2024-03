ECCA social un projet de soutien pour la promotion de la santé dans le monde rural

La fondation canadienne ECCA SOCIAL a initié un projet de santé depuis maintenant 11 ans et s’est développé dans la région de Fatick particulièrement dans l’arrondissement de Fimela et à Ndiosmone . Son objectif changer les habitudes et les comportements vis-à-vis de la santé et de Contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population la plus défavorisée du Sénégal.

Le projet a aussi comme but d’améliorer les connaissances des bénéficiaires sur les différents maladies, le manque d’eau et les mutilations génital, ce en partenariat avec l’association nationale des postes de santé catholique qui intervient à Djillas et à Palmarin .

Etant donné que le projet tend à sa fin, une cérémonie de remise de diplômes pour célébrer ainsi les efforts bénéficiaires, a été organisée dans le cadre du projet dont un programme de 5 mois a été dédié aux femmes surtout analphabètes dans la commune de Diofior, Fimela Samba Dia et Palmarin. Mais le projet qui concernait seulement que les femmes a vu cette année d’autres bénéficiaires comme les élèves qui ont entre 15 et 17 ans participées aux activités nettoyages et de protection de l’environnement.

Les bénéficiaires du projet ont été formées et sensibilisées sur des comportements à adapter pour prévenir et traiter certains maladies comme le diabète, l’hypertension, le paludisme, la diarrhée, la nutrition infantile.

Elles ont été aussi sensibilisé sur l’immigration clandestine dans le cade d’un autre programme du même projet qui est en phase finale après 4 ans à Djilas et une année à Diofior, Fimela, Samba Dia et Palmarin.