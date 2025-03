Signature d’une convention pour la formation des enseignants et agents administratifs à l’IA et au numérique

Le ministère de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, et celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourakhmane Diouf, ont signé, jeudi à Diamniadio, une convention visant à mettre en place un vaste programme de formation continue au numérique et à l’intelligence artificielle (IA) pour les enseignants et les agents administratifs.

Ce programme a pour objectif de renforcer l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que de l’IA dans les pratiques pédagogiques. Il ambitionne ainsi de moderniser le système éducatif sénégalais et d’outiller les acteurs de l’éducation afin de répondre aux défis du 21ᵉ siècle.

Lors de la cérémonie de signature, Dr Alpha Dia, enseignant-chercheur à l’Université numérique Cheikh-Hamidou-Kane (UNCHK), a présenté les grandes lignes du projet devant les deux ministres, le recteur de l’UNCHK et plusieurs acteurs du secteur éducatif.

Il a souligné que cette initiative s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de l’enseignement, avec pour finalité d’offrir aux élèves une formation adaptée aux exigences du monde numérique d’aujourd’hui et de demain.