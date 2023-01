Drame de Sikilo : Vélingara a enregistré un lot de 7 morts parmi les victimes

L’accident de Sikilo a enregistré hier son 42e cas de décès. Il est le 7e pour Vélingara, qui a été durement frappée par l’accident de Sikilo. Abdou Lahat Lô n’a pas survécu à ses blessures consécutives au polytraumatisme subi cette nuit du 7 au 8 janvier 2023, non loin de Kaffrine (Centre du pays). Né à Vélingara il y a 43 ans, Lahat Lô, marié et père de 2 enfants, a été enterré hier dans la ville sainte de Touba. “lequotidien.sn”

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Moussa Baldé, qui est venu présenter ses condoléances aux familles des victimes de l’accident de Sikilo, qui a fait 42 morts, a trouvé une ville figée toujours dans le drame, une semaine après l’accident.

D’ailleurs, ce jeune frère de l’imam de la Mosquée mouride de la localité, avait fait coïncider son déplacement de Dakar vers sa ville natale avec la «Journée Mame Diarra» que la communauté mouride du Fouladou devait organiser devant son domicile familial le dimanche 8 janvier 2023.

Il avait dans ses bagages, une importante quantité de victuailles pour le régal des fidèles, qui devaient passer la nuit à rendre un hommage à la mère de l’érudit musulman, à son vénéré fils et à chanter les louanges du Prophète de l’islam, Mohamed (Psl). C’est dans ce contexte très chargé d’émotions que le ministre de l’Enseignement supérieur, Moussa Baldé, est venu à Vélingara hier, pour faire le tour des maisons des accidentés de Sikilo, décédés.

D’abord dans la famille du chauffeur, Moussa Soumboundou, après celle de la dame Hawa Loum, puis des père et fils Kandé, puis dans celle des Lô. Partout, les parents des victimes ont salué ce geste de la République qui soulage, car «une peine, quelle que soit sa lourdeur, s’allège quand elle fait l’objet de partage. Vous êtes venus partager notre peine, nous vous en sommes reconnaissants, à vous et au président de la République qui vous a autorisé à faire ce déplacement», dit Amadou Dièye Sow, au nom de la famille Lô.

En écho, le ministre, après avoir remis une enveloppe aux familles, dit : «Nous sommes venus présenter nos condoléances en cette douloureuse circonstance qui a particulièrement touché la région, notamment la commune de Vélingara. Je suis venu avec la plupart des responsables politiques de Benno Bokk Yakaar de la région, surtout ceux du département de Vélingara.»

A rappeler que dans cet accident, Vélingara a perdu le chauffeur, Moussa Soumboundou, ses assistants, Mame Mor et Moussa Sèye, Hawa Loum, les père et fils, Adama et Alassane Kandé et puis, Abdou Lahat Lô.



lequotidien.sn