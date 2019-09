Drame à l'Île de la Madeleine : L'évacuation des victimes a commencé, les parents orientés à l'hôpital principal de Dakar... (Photos)

L’évacuation des rescapés de l’îlot Sarpan (île de la Madeleine) a commencé. Tôt ce matin, mardi 17 septembre, les secours étaient déjà sur place. Le commandant accompagné de plongeurs de la brigade des sapeurs pompiers ont embarqué, munis de plusieurs gilets de sauvetage. Direction : l’île.

Les parents des victimes qui ont pris d’assaut le quai de pêche, dès les premières heures, attendent avec angoisse le retour des plongeurs. Et ils sont orientés par le commandant des sapeurs pompiers vers l’hôpital Principal de Dakar.

Actuellement tous les rescapés ont été évacués par la Marine. Plus personne ne se trouve dans l’île, informe un sapeur pompier. Du Port de Dakar, les victimes seront transportées à l’hôpital Principal, où les familles en attente de nouvelles depuis hier, viennent d’être renvoyées. Certains membres de ces familles sont en larmes depuis l’annonce du renvoi vers l’hôpital par les autorités médicales . Le manque de communication a miné la patience des familles.

Pour rappel, une pirogue a chaviré dans la nuit du lundi 16 Septembre. Bilan : 4 morts non identifiés et plusieurs victimes dont 24 sénégalais, 6 Français, 2 allemands et un Bissau guinéen.