Dr. Assan Jallow : “Macky Sall doit répondre de ses actes”

À mesure que les nuages s’amoncellent au-dessus de l’ancienne vitrine de la démocratie en Afrique, Dr. Assan Jallow est d’avis que le Président Macky Sall doit répondre de ses actes.

“Aprés son coup d’état constitutionel, le Président Sall doit impérativement être traduit devant les jurisdictions compétentes,” a – t – Il confié à Kewoulo dans un entretien exclusif.

Le 3 février dernier, le Chef de l’État sénégalais avait mis un terme au processus électoral en annulant le decret convocant le collége électoral. Cette décision, dénoncée par une large frange de la population, a fini de placer le pays dans une voie de garage.

Spécialiste de l’ admistration des affaires et de la planification financière, Dr. Jallow considére que les leaders africains doivent faire face à la justice à cause de décisions qu’ ils posent et qui ont une incidence désastreuse sur les populations.

“Si quelqu’un viole les lois et les dispositions constitutionelles, la loi doit s’appliquer dans toute sa rigueur contre lui,” ajoute – t – Il non sans avoir précisé qu’à ce rythme, le Président Sall va plonger le pays dans une crise sans précédent.

Face à ce coup d’état constitutionel en mode continu, Dr. Jallow exprime des inquiétudes par rapport aux risques de voir le coup de force de Macky Sall faire tache d’huile dans la sous – région ouest – africaine.