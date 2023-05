Dr Aifa Fatimata Ndoye Niane pour le renforcement du curriculum

Pour mieux outiller les ingénieurs qui sortent de l’Ecole nationale supérieure d’agriculture (Ensa), Dr Aifa Fatimata Ndoye Niane plaide pour le renforcement du curriculum.

L’économiste principale de l’Agriculture à la Banque mondiale était la marraine des journées agronomiques et culturelles et de cérémonie de remise des diplômes d’ingénieur agronome aux cinq dernières promotions sortantes de l’Ensa, tenues la semaine dernière dans les locaux de l’établissement à Thiès. Et en s’adressant à ses cadets, Dr Fatimata Ndoye Niane, diplômée de la 11e promotion de l’Ensa, a beaucoup insisté sur l’importance de la profession, pour leur donner toute la confiance nécessaire afin «de bâtir une belle carrière professionnelle et participer activement à la construction de notre agriculture, le pivot de notre économie». Sans occulter les défis. «Vous avez une noble profession consistant à contribuer à nourrir le monde et donc à satisfaire un besoin fondamental ; éradiquer la pauvreté et contribuer au développement économique et social de la région Afrique et d’ailleurs», a-t-elle rappelé aux récipiendaires. Avant de les inviter à «s’armer de confiance en eux-mêmes, d’objectivité, de courage et de persévérance pour bâtir une belle carrière professionnelle.

Certes, l’insertion devient de plus en plus difficile avec le nombre grandissant d’ingénieurs agronomes formés, mais vous pouvez vous en sortir, car le secteur agricole reste primordial et au centre des programmes de développement économiques. De surcroît, votre formation d’ingénieur, avec un programme fortement basé sur des expériences pratiques avec toute une série de stages professionnels, vous donne une opportunité unique d’être opérationnels automatiquement à la fin des études et de mener votre business avec le minimum de soutien ou d’encadrement».