DPG de Sonko: Découvrez la surprenante réaction de Zahra Iyane Thiam « Il n’existe aucune

« Selon notre Constitution, le Premier Ministre, après sa nomination, présente sa déclaration de politique générale (DPG) devant l’Assemblée nationale« , a rappelé Zahra Iyane Thiam sur X.

Toutefois, elle souligne q’ « actuellement, il n’existe aucune obligation légale stipulant un délai de trois mois pour cette présentation, bien qu’une telle pratique soit devenue une tradition après la suppression d’un acte l’imposant. Cependant, la DPG, présentée dans un délai raisonnable, présente plusieurs intérêts« .

Avant de poursuivre : « Elle clarifie les orientations politiques et les priorités du Gouvernement, engage ce dernier à suivre les politiques et les plans annoncés, et permet d’éviter des solutions conjoncturelles et spontanées, comme observé depuis le début du mandat« .

Elle soutient qu’Ousmane Sonko « peut ainsi partager avec les citoyens, par le biais de l’Assemblée nationale, le détail de ses plans et orientations pour le Gouvernement. Présenter sa DPG devant cette Assemblée, permet une discussion démocratique. Cet acte de courage légitime son programme et renforce sa position politique, mais surtout met les députés devant leurs responsabilités démocratiques. Dissoudre l’Assemblée à ce stade serait un camouflet politique!«