Djeddah Thiaroye Kao : Un peintre assume la grossesse de sa nièce de 16 ans

Nelson G. a été déféré au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Ce peintre de 47 ans vivant à Djeddah Thiaroye Kao est poursuivi pour inceste et détournement de mineure suivi de grossesse.

Sa victime se nomme J. S. Mendy, 16 ans. L’adolescente est la nièce de Nelson G., la fille de son frère. Elle serait depuis des années la proie sexuelle de son oncle, d’après la plainte déposée au commissariat de Thiaroye. Les Échos, qui parle de cette affaire dans son édition de ce jeudi, souligne que les faits incriminés se déroulaient aussi bien chez lui qu’au domicile de son frère.

Le journal informe que les dernières relations sexuelles entre Nelson G. et J. S. Mendy ont eu lieu le 14 avril dernier chez le mis en cause. La victime était venue rendre visite à sa cousine (fille de son bourreau) dont elle est très proche. Pour accomplir son forfait, le peintre avait envoyé sa propre fille faire une course.

À ce moment-là, l’adolescente était déjà enceinte. Ayant remarqué qu’elle avait accusé deux mois de retard de menstrues, la grande sœur de J. S. Mendy presse la victime de questions. N’ayant rien tiré des entretiens, elle alerte ses parents.

Ces derniers ne tarderont pas à être fixés. Un tour chez le gynécologue révèle que leur fille était enceinte depuis cinq mois. Interpellée sur l’identité de l’auteur de la grossesse, la fille désigne son oncle paternel et affirme avoir été victime d’abus sexuels.

Munis d’un certificat médical, les parents de l’adolescente déposent plainte. Le mis en cause est arrêté et placé en garde à vue, dimanche dernier. Les Échos informe qu’il a reconnu avoir entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec sa nièce et être l’auteur de sa grossesse. Mais, ajoute le journal, il a souligné que la fille n’était pas vierge au moment de leurs rapports intimes.