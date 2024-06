Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu ce

jeudi le Ministre des Affaires étrangères de l’UE et de la Coopération du Royaume d’Espagne.

José Manuel Albares Bueno a salué les liens d’amitié et de partenariat stratégique entre Dakar et Madrid et a réaffirmé l’engagement de son pays à renforcer la coopération pour accompagner le gouvernement sénégalais dans ses projets prioritaires.