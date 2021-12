Diffusion meeting d’investiture de Pape Diop : Le CNRA dénonce une propagande déguisée

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a relevé dans son évaluation de la couverture médiatique des élections territoriales de janvier 2022, des violations les vendredi 17 et samedi 18 décembre lors de la retransmission du meeting d’investiture du candidat de Bokk Guiss Guiss, Pape Diop.

Plusieurs télévisions et radios ont laissé passer, selon le Cnra, de nombreuses déclarations et manifestations publiques de soutien à l’ancien maire de Dakar. Il s’agirait là, selon l’organe de régulation, d’une propagande déguisée et punie par l’article L61 du Code électoral.

Cependant, Babacar Diagne et ses services restent satisfaits dans l’ensemble du respect de la réglementation par les médias.