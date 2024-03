Temps d’antenne présidentielle : Le CNRA dévoile la durée de prise de parole des candidats

Trois minutes. C’est le temps d’antenne réservé aux candidats à l’élection présidentielle dans la campagne électorale. Ils se succéderont durant ces 13 jours de campagne électorale à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), du dimanche 10 mars 2024 à 00 h au vendredi 22 mars 2024 à minuit) pour essayer de convaincre les électeurs. Leur temps d’antenne sera diffusé dans les conditions fixées par la décision n°0001 CNRA/P/DC./rb du 31 janvier 2024.

“La première émission réservée aux candidats à l’élection présidentielle sera diffusée le dimanche 10 mars 2024 et est produite à partir des seules déclarations des candidats ; l’enregistrement de la première déclaration de campagne des candidats est fait obligatoirement dans les studios de la RTS, le vendredi 8 et le samedi 9 mars 2024 suivant l’ordre de tirage retenu par le CNRA en présence des mandataires des candidats et le planning horaire fixé par la RTS et remis aux mandataires des candidats ; les émissions relatives à la campagne électorale pour le premier tour sont diffusées en deux tranches, tous les jours : la première à partir de 18 h 40, la deuxième à partir de 20 h 40”, explique un communiqué du Conseil national de régulation de l’audiovisuel.

En cas de second tour de scrutin, le temps d’antenne sera de sept minutes diffusé en une tranche, tous les jours à partir de 21 h.

“Le temps d’antenne des candidats est diffusé à compter du deuxième jour suivant l’affichage de la liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel et sa diffusion s’arrête la veille de l’élection à minuit. L’ordre de passage à la première émission est établi suivant le classement issu du tirage au sort effectué le 29 janvier 2024 au siège du CNRA en présence des mandataires des candidats retenus pour le premier tour de scrutin. La première émission est produite à partir des seules déclarations des candidats et elle est enregistrée dans les studios de la RTS le jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, selon la programmation retenue par la RTS et portée à la connaissance des candidats par le CNRA”, explique le communiqué du CNRA.