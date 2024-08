Actuel président du Conseil d’administration (PCA) de l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Lassana Gagny Sakho a déposé une plainte contre le journaliste Adama Gaye.

Il s’explique : « J’ai travaillé pour l’État du Sénégal en qualité de directeur général de l’OFOR, dans la période septembre 2014-septembre 2017 et directeur général de l’ONAS pour la période septembre 2017-janvier 2021. Tous les rapports sur mes différentes gestions sont publics et accessibles à tous les citoyens. Ils sont disponibles sur le site de la Cour des comptes et sur les plateformes habilitées. Ce mercredi 31 juillet 2024, j’ai fait ma déposition suite à ma plainte contre un dénommé Adama Gaye pour diffamation et injures publiques. »

Ainsi, il renseigne que « ladite plainte avait été adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar ». «Elle est datée du 2 juillet 2024. Je n’occupais à cette date aucune fonction publique », a précisé le nouveau PCA de l’APIX, sur son compte X, ce mercredi 31 juillet.