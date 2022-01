La campagne électorale qui a démarré, hier samedi 8 janvier 2022, ne sera pas de tout repos pour l’équipe municipale sortante de Diamagueune Sicap-Mbao. Alors que M. Malick Dramé, le directeur de cabinet du maire Coumba Ndoffène FALL de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakar, pense que d’énormes efforts ont été faits par son équipe et sollicite, par la même occasion, la confiance des populations pour leur confier un second mandat, Cheikh Aliou Bèye, un technicien supérieur en développement local et candidat de la coalition Yewwi à la mairie de Diamagueune Sicap-Mbao, a décidé de jouer les empêcheurs de dormir en rond. Pour Cheikh Aliou Bèye, en plus de leur incompétence, les hommes du maire sortant se sont signalés par une gestion nébuleuse des fonds qui avaient été mis à leur disposition.

“Ce sont plus de 7 milliards qui sont investis dans cette commune et, en dehors de réalisations estimes à 500 millions, personne ne pourra vous dire où sont passés les fonds” a d’emblée déclaré Cheikh Aliou Bèye, le candidat de la coalition Yewwi à la mairie de Diamagueune. Technicien supérieur en développement local, l’homme qui lorgne aujourd’hui le siège de Coumba Ndoffène Fall semble être à l’aise avec les questions de gestions des crises locales.

Natif de cette commune dont le visage est aujourd’hui méconnaissable, à cause notamment de la dégradation du cadre de vie, Cheikh Aliou Bèye a décidé de ne pas rester les bras croisés. Avec ses amis, ils ont décidé d’aller à l’assaut de la mairie. «Parce que, en tant que technicien supérieur et expert des questions de développement, j’ai beaucoup d’ambitions pour ma commune. Mais, tous les projets que nous avons essayé d’amener, ici, pour changer les conditions de vie de nos populations, cette équipe les a bloqués pour des questions purement politiques.» A-t-il fait savoir aux reporters de Kéwoulo en immersion à Diamaguène Sicap-Mbao.

Consterné par la léthargie constatée dans la construction du stade municipal de sa commune comme des échecs renouvelés dans la gestion des inondations, Cheikh Bèye a décidé de s’engager. Désormais, il ne soumettra plus de projets susceptibles d’être bloqués par l’équipe municipale puisque il veut être le chef de cette équipe communale. face aux reporters de Kewoulo, il a fait comprendre que ses amis et lui ne pouvaient plus continuer de laisser des incapables diriger Diamaguène.