Dette de 250 milliards Fcfa : ​​les travailleurs du BTP appellent Abdoulaye Daouda Diallo à jurer sur le Coran

Les entreprises du BTP ne comptent pas laisser l’Etat du Sénégal effacer leur dû de la dette intérieure. En conférence de presse ce jeudi au siège de la Bourse du travail, elles ont mis au défi le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui aurait déclaré sur une télévision de la place que l’Etat du Sénégal ne devait rien aux travailleurs du BTP.

Ces entreprises invitent le ministre à mettre sa main sur le Coran et à jurer que l’Etat ne doit aucun sou aux BTP.

« Nous avons entendu à la télé que l’État ne doit aucun sou. Et c’est son ministre des finances et du Budget qui le dit. Qu’il arrête de nier. Et nous lui lançons un défi qu’il mette sa main sur le Coran, pour jurer que l’État ne nous doit rien. Et je sais qu’il ne le fera jamais. De ce fait, nous lançons un ultimatum de deux mois à l’Etat du Sénégal avant d’entamer notre plan d’action. Parce-que cette conférence de presse sera la dernière », a déclaré leur porte-parole.