Détournement de deniers publics : Bonne nouvelle pour Lat Diop

Rendez-vous ce mercredi 11 décembre. La chambre d’accusation financière a convoqué Lat Diop et l’Agent judiciaire de l’État à cette date pour statuer sur les deux recours du premier soumis à son autorité. Une bonne nouvelle pour l’ancien directeur général de la Lonase et ministre des Sports.

Placé sous mandat de dépôt septembre dernier, Lat Diop attendait ce moment en prison avec l’espoir de voir la juridiction de recours, d’une part, annuler la procédure qui le vise pour vice de forme et, de l’autre, obtenir la main levée sur ses comptes. «Il s’agira pour ces conseils de trouver des arguments solides pour convaincre les magistrats de la Chambre d’accusation», prévoit Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 9 décembre.

at Diop est poursuivi pour extorsion de fonds et détournement de deniers publics portant sur 8 milliards de francs CFA et concernant son passage à la Lonase. Il a été inculpé et envoyé en prison pour ces chefs à la suite d’une dénonciation du patron de 1XBet au Sénégal, Mouhamed Dieng.