Les dessous de la rencontre entre Macky Sall et le Général américain, Michael Langley

Le Président de la République Macky Sall s’est entretenu hier dans l’après après-midi avec le Général Michael E. Langley, du Corps des Marines des États-Unis.

“Cette audience avec le Commandant du commandement militaire des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) s’inscrit dans un processus visant à renforcer la coopération militaire entre le Sénégal et les États-Unis”, renseigne la Présidence.

“Comme axes prioritaires, on peut noter des exercices de formation militaire et la lutte contre le terrorisme. Appréciant la qualité des hommes, le Général Langley a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité sénégalaises”, poursuit la même source.

Dans la foulée, il a été fait commandeur dans l’ordre national du lion par le Chef de l’État.