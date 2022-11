Le parquet de Dakar semble être décidé à causer de réels ennuis judiciaires au journaliste et directeur de publication de Dakarmatin.com, Pape Alé Niang. A en croire des informations en provenance du palais de justice de Dakar, le procureur a décidé d’appliquer à PAN ce qu’on appelle “un retour de parquet.”

En langage simple, après plus de quarante-huit haletantes heures, de garde à vue au commissariat central de Dakar et son déferrement, ce matin, dans la cave du tribunal de Dakar, Pape Alé Niang va retourner dans un commissariat de police de la capitale pour y passer la nuit. Demain, à nouveau il va être remis dans la cave du tribunal en vue de sa présentation aux parquetiers. Avec cette mesure -que ne prévoit pas le Code de procédure pénal-, tout porte à croire que le parquet est en train de vouloir instruire le dossier. D’ordinaire, le parquet profite des “retours de parquets” pour désigner un juge d’instruction à qui il confiera le dossier; à charge pour lui d’ouvrir une information judicaire.

Avec ce procédé, le procureur peut garder une personne en détention pendant de longues périodes; le temps de l’instruction. Visé par les articles 60 à 80 en plus du recel de documents administratifs, le journaliste est passible du tribunal correctionnel. A en croire ses avocats, “la diffusion de fausses nouvelle” tant annoncé par ses confrères ne lui est pas opposée. “On lui reproche “d’avoir divulgué un document de la police nationale, pris en prélude à l’audition d’un leader politique et instruisant des mesures sécuritaires”; “d’avoir publié un autre document concernant les sapeurs-pompiers”; “d’avoir détenu un document volé, estampillé confidentiel.” Ont fait savoir ses avocats.

Arrêté le dimanche, vers 14 heures, alors qu’il se trouvait sur les Allées Papa Guèye Fall où il changeait ses pneus, Pape Alé Niang a été conduit dans les locaux de la Sureté Urbaine de Dakar. Et il n’a été entendu que vers 23 heures, assisté de ses avocats. Entretemps, une coupure d’électricité a causé d’énormes retards aux enquêteurs, poussant les auditions jusqu’à 2h du matin. Alors que les organisations de défense des journalistes au Sénégal comme à l’étranger se sont indignées de l’arrestation de PAN et ont exigé sa “libération sans condition”, les autorités sénégalaises ont continué à le garder en détention. ‘Hier après le départ de ses conseils, Pape Alé a été auditionné dans la nuit par la Sûreté Urbaine. Et Me Cheikh Khoureychi Ba qui a sonné l’alerte a fait savoir que “cette audition n’a pas été couronnée de succès : pas d’avocat en dépit des appels répétés, refus du journaliste de répondre”.