Le Pr Cheikh Oumar Diagne va être conduit dans quelques instants au parquet du Tribunal de Dakar. Ceci fait suite à sa confrontation avec Djibril War qui l’accuse de diffamation.

Me Khoureychi Ba, joint par SeneNews, déclare que son client et neveu, Cheikh Oumar Diagne, a été confronté ce matin à Djibril War dans les locaux de la Dic. A la suite, dit-il, le procureur a demandé sa conduite devant le parquet.

Pour rappel, le 16 mars dernier, Cheikh Oumar Diagne révélait pourquoi Djibril War lui a porté plainte. « C’est une plainte de Djibril War (…) et je me ferai le plaisir d’apporter les preuves de ce que j’avance sur la Pga et le rôle de ses membres dans l’agenda Osig », avait-il déclaré sur Facebook.