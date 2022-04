Le Sénégal pourrait abriter l’assemblée du Conseil et du Comité du Conseil international des aéroports (ACI Afrique) d’ici 2025. Le pays de la Téranga fait partie des candidats retenus comme futur organisateur de cette importante activités du secteur de l’aéronautique en Afrique. La décision a été prise lors de la 67ème Assemblée du Conseil et du Comité du Conseil international des aéroports (Aci Afrique) qui a eu lieu à Mombassa au Kenya du 12 au 18 mars 2022.

La délégation de l’Aibd Sa a été conduite par le Directeur général adjoint, Cheikh Thiam qui avait à ses côtés Chérif Cissé, Chef de pôle Sécurité Sûreté Conformité et Gestion des Risques et Papa Médoune Sarr, Chef de pôle Systèmes d’Information. Elle a saisi l’opportunité pour promouvoir le leadership du Sénégal en matière de transport aérien conformément aux orientations stratégiques du Chef de l’Etat. Les participants ont été visiblement satisfaits par les ambitions du Sénégal dans le domaine des transports aériens.

En effet, selon le compte rendu reçu, lors des rencontres entre la délégation sénégalaise et les parties prenantes, le savoir-faire, l’approche et les ambitions de l’Aibd Sa ont été partagés avec les membres de l’ACI. « L’attractivité de la destination ainsi que la mise en place de projets ambitieux de développement de l’aérien ont été des facteurs motivants un tel choix, selon la note.

Ce choix honore le Sénégal et s’inscrit d’une part, dans la volonté du Chef de l’Etat de positionner le pays à travers des projets structurants comme catalyseur du développement du transports aérien en Afrique, et cadre d’autre part avec la vision du Directeur Général de positionner AIBD SA, comme un leader dans l’exploitation et le développement aéroportuaire dans un environnement durable.

Le Directeur Général Adjoint d’AIBD SA, Mr Cheikh Thiam s’est félicité de cette reconnaissance. Au nom du Directeur Général d’AIBD SA, Doudou Ka, il a salué la contribution de tous les collaborateurs, qui a permis de positionner un pays dont l’expertise aéroportuaire est avérée, et dont l’expérience en qualité de gestionnaire d’aéroports est enrichissante pour les autres pays membres.