La deuxième demi-finale de la 33ème édition de la CAN nous offre cette année l’un des plus beaux classiques du football africain avec le choc Cameroun-Égypte. En effet, ces deux recordmen de victoires en CAN (5 titres pour le Cameroun et 7 pour l’Égypte) se connaissent bien pour s’être rencontrés en finale à trois reprises. Depuis plus de 38 ans, les deux nations se sont croisées à plusieurs reprises, offrant toujours des empoignades épiques aux nombreux férus du ballon rond.

La première confrontation entre les deux pays a eu lieu lors de la CAN 1984, en Côte d’Ivoire, avec une victoire égyptienne grâce à un magnifique coup franc de Taher Abou Zaid. Toutefois, cette défaite inaugurale n’empêche pas le Cameroun de remporter le trophée en battant en finale le Nigéria (3-1). Deux ans plus tard, en 1986, l’Égypte a encore retrouvé, cette fois chez elle, le Cameroun, en finale. Après 120 minutes âprement disputées (0-0), les Pharaons sortiront vainqueurs en s’imposant aux tirs au but (5-4).

En 1988, lors de la 16ème édition, au Maroc, les Lions indomptables avaient battu l’Égypte en phase de poule (1-0) avant de remporter le Graal face au Nigeria (1-0). En 1996, l’Afrique du Sud accueille la compétition. Le Cameroun et l’Égypte se retrouvent encore dans la même poule. L’Égypte réussit à passer en quart de finale, mais les Camerounais, emmenés par François Omam Biyick, avaient réussi à terrasser les Pharaons (2-1).