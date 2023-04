Le derby de la banlieue est lancé entre le Guédiawaye FC et l’As Pikine depuis la semaine dernière. La formation de Mayoro Gueye a fait le déplacement sur le terrain de Guédiawaye FC pour le compte de la 16e de finale de la Coupe du Sénégal contre Dakar Sacré-Cœur.

Mais le match a été interrompu pendant 20 minutes à cause des jets de pierres provenant de l’extérieur du stade. Après cet incident, les joueurs de Dakar Sacré Cœur ont refusé de terminer la partie. Pourtant, d’après nos informations, ces derniers n’étaient pas les cibles des supporters qui ont saboté la rencontre. Depuis un moment, un climat délétère règne entre les amateurs du ballon rond de Guédiawaye FC et l’As Pikine. C’est à cause de cette situation de méfiance que les organisateurs ont choisi un terrain neutre pour les deux formations voisines de la banlieue.

Le stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio semble être le lieu idéal pour éviter les confrontations entre les supporters de Guédiawaye et de Pikine. La rivalité entre ces deux communes ne se limite pas à la rencontre des deux clubs de la banlieue. Même pour les matchs de « navétanes », les supporters de Pikine et de Guédiawaye se livrent à des batailles rangées au niveau des tribunes. Des affrontements qui finissent par des agressions de personnes aux alentours des stades.

« Les organisateurs des rencontres entre les deux équipes de la banlieue doivent renforcer la sécurité au niveau des tribunes. Mais, aussi en dehors de la pelouse et aux alentours du stade », confie un amateur de football sous le couvert de l’anonymat

Khadim Ndiaye, un autre passionné du football local, lui emboite le pas, non sans insister sur la protection du stade même de toute casse. « Les amateurs du ballon rond doivent prendre bien soin de l’édifice aussi, car le Stade Me Abdoulaye Wade est le seul bijou des Sénégalais. L’aspect sécuritaire ce n’est pas seulement le stade, mais un jalonnement de la gendarmerie et de la police jusqu’à l’arrêt du TER serait une bonne stratégie. Car les agresseurs préparent aussi cette journée pour voler les gens qui ont effectué le déplacement », avance-t-il.

Pour lui donc, il incombe aux préposés à la sécurité de bien veiller au grain. « Les forces de l’ordre doivent aussi se positionner dans les deux villes pour les gens qui reviennent du stade. Car si certains n’ont pas eu l’occasion de le faire à Diamniadio, une fois à Pikine où à Guédiawaye seront tentés de semer la violence ».

Le derby de la banlieue de ce samedi entre Guédiawaye FC et As Pikine comptant pour la 19e journée de la ligue 1 est ainsi une rencontre de tous les dangers.