Ligue 1 : Guédiawaye corrige Teungueth FC, voici les résultats des autres matchs de la 18e journée

Ce jeudi 28 mars 2024, Guédiawaye Football Club a battu le Stade de Mbour (3-1) dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, au Stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Le Guédiawaye FC ne lâche pas le Teungueth FC et le Jaraaf. Les Crabes, qui ont battu le Stade de Mbour (3-1) enchainent une 4e victoire et se hissent à la 3e place avec 31 pts. Dans une très grande forme, Abdoulie Kassama a ouvert le score après sept minutes de jeu avant de doubler la mise à la 70e. Même si entre temps l’équipe mbouroise avait réduit le score, Guédiawaye FC va sceller le score du match avec un troisième but signé Abdrahmane Coulibaly (3-1).

Avec ce nouveau succès, GFC se place ainsi à la 3e place du championnat à trois longueurs du leader Teungeuth FC.

Résultats 18e journée Ligue 1 :

Dakar Sacré-Cœur / Teungueth FC 0-2

Sonacos / Jaraaf : 0-0

US Gorée / Casa Sport 2-0

Guédiawaye FC / Stade de Mbour 3-1

US Ouakam / Génération Foot 1-1

Linguère / Jamono Fatick 1-1

Diambars / AS Pikine 0-0