Découvert à Karantaba/ Sédhiou: Immersion au cœur de la dénomination mythique de cette cité religieuse

Situé dans la région de Sédhiou en Casamance, la dénomination du village de Karantaba qui abrite chaque année un Gamou religieux vieux de 190 ans, cache un énorme mystère que Kewoulo a réussi à percer.

En effet, le Khalif de ce village à majorité mandingue renseigne, que le village de Karantaba tire son nom d’un arbre appelé en mandingue ” Taba”, un gigantesque arbre à feuillage touffus sous lequel s’asseyaient par le passé, les maitres et apprentis coraniques pour enseigner et apprendre les recommandations du livre sacré.

Le guide religieux ajoute de surcroit que ce village a été fondé par des frères et maitres coraniques du nom Dramé qui, à leur tour ont reçu la visite de cousins répondant au nom de Sow et Ly, venus apprendre le coran et dont la condensation des noms aurait donné ” Solly “, un nom que porte la célèbre actuelle famille religieuse qui a fêté samedi 2O Mai dernier son 190e Gamou annuel.

La voix autorisée du jour, n’a pas aussi manqué d’évoquer pour dénoncer et demander une résolution à ces difficultés, l’état dégradante de la piste latérite très dégradée qui donne accès au village, le manque d’électricité pour tous et le manque de route goudronnée pour une localité située à 25 km de Kolda. Il demande ainsi à l’Etat de moderniser à l’image de toutes les autres cités religieuses, la localité des vénérés, El Hadji Kadialy Solly et son frère Ibrahima.