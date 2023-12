Décision Révolutionnaire : Le Burkina Faso abandonne le Français comme langue officielle

Selon le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, le Burkina Faso ne maintiendra plus le français en tant que langue officielle, conformément à un projet de révision constitutionnelle à grande échelle. Cette décision a été annoncée à l’issue du Conseil des ministres. Néanmoins, bien que le français ne soit plus désigné comme langue officielle, il continuera d’être utilisé au sein de l’administration et enseigné dans les écoles en tant que langue de travail.

« Dans ce projet de texte, il faut noter l’institutionnalisation des langues nationales comme langues officielles et le français demeure une langue de travail », indique le garde des Sceaux.

Le Burkina Faso avait précédemment dénoncé les accords fiscaux de non-double imposition en août de l’année dernière, en vigueur depuis octobre 2023. Avant cela, les autorités de Ouagadougou avaient rompu les accords militaires, exigeant et obtenant le départ de l’ambassade et des troupes françaises.

La transition linguistique observée au Burkina Faso s’inscrit dans un contexte régional plus vaste au sein de l’Afrique francophone. Récemment, le Mali a également adopté une nouvelle constitution, en vigueur depuis le 22 juillet 2023, qui élève les langues nationales au statut de langues officielles, reléguant le français au rang de langue de travail. Cette décision s’insère dans une démarche plus étendue visant à renforcer la souveraineté et l’identité culturelle, reflétant ainsi un désir d’indépendance linguistique par rapport à l’héritage colonial.