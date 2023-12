Décision du Pape François “autorisant la bénédiction des couples de même sexe” : Un responsable de l’église sénégalaise apporte des précisions

Un responsable de l’église sénégalaise apporte des précisions par rapport à la décision annoncée lundi par le Pape François de bénir les couples de même sexe. Le curé de la paroisse de Saint Charles Borromée de Gorée déclare sur la RFM que le souverain pontife n’autorise nullement le mariage homosexuel.

D’après l’Abbé Alphonse Birame Ndour, la position de l’église sur l’homosexualité restera la même. Le phénomène reste banni.

« Beaucoup de gens pensent qu’en réalité, en signant cela, le Pape bénit le mariage des homosexuels alors qu’il ne s’agit nullement pas de cela. Quand on prend le soin de lire l’exhortation, on se rend compte que ce que dit le Pape est loin de ce qu’émotionnellement beaucoup de gens pensent en parlent du mariage homosexuel », a indiqué Abbé Alphonse Birame Ndour.

Selon lui, la « bénédiction dont il est question est à distinguer de manière très claire de ce qu’on appelle le mariage chrétien. Donc, en ce qui concerne la doctrine de l’église, rien ne change ».

Par contre, dit-il, ce qu’il faut retenir, c’est qu’en parlant de bénédiction, le « Pape engage les Pasteurs que nous sommes à prier pour que les gens qui sont en situation irrégulière puissent bénéficier de la grâce ».

D’après l’Abbé Alphonse Birame Ndour, il ne s’agit pas de « bénir un mariage contre-nature, mais plus tôt de prier pour les gens qui sont introduits dans cette situation que l’église voudrait que ces derniers puissent se convertir ».

Pour le curé de la paroisse de Saint Charles Borromée de Gorée, la position de l’église par rapport au mariage homosexuel ne change pas.

« La position de l’église ne change pas et ne peut pas changer. On comprend que beaucoup de lobbies et des personnes qui sont contre l’église cherchent à déstabiliser l’église. Mais la position doctrinale de l’église ne changera jamais en ce qui concerne le mariage », a fait savoir le religieux.