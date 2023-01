Décès du roi pelé le foot á la fois “opium et soupir” (marx) des travailleurs exploités et des peuples opprimés !

Les amoureux du foot pleurent Pelé, après avoir pleuré Maradona. D’autres, qui ont souvent mal lu Marx, laissent libre cours à leur indifférence voire à leur rejet du foot qu’ils définissent comme “opium”.

Ce rejet ou cette indifférence s’explique, en partie, par les revenus colossaux, y compris publicitaires, que génèrent le fait de courir derrière un ballon, de battre les records de 100 m, du saut en hauteur… du marathon. Une observation attentive fait néanmoins constater que les mêmes sont souvent moins regardant et plus indulgents sur l’argent généré par la musique, le cinéma, la peinture, etc.

Or, le capitalisme puis l’impérialisme son stade suprême s’est construit comme mode de production sur deux piliers principaux : les piliers de l’exploitation du travailleur par le capital et de l’oppression des peuples par l’esclavage, le colonialisme, le semi-colonialisme, diverses formes de dépendance et du racisme suprémaciste.

Deux exemples historiques symbolisent la révolution des travailleurs pour briser le premier pilier qu’est la contradiction capital/travail : la Commune française en 1871 qui a duré à peine trois mois et les Soviets/URSS en Octobre 1917 qui a duré 70 ans. A cette matrice historique ont succédé les expériences des pays rescapés du camp socialiste qui a été défait en Europe que sont la Chine, la RPDC, le Vietnam et Cuba.

C’est historiquement la menace fondamentale qu’est le Communisme pour le capitalisme impérialiste qui l’a amené à se départir de sa forme démocratique en Italie et en Allemagne, donc au centre alors que la périphérie subissait depuis des siècles sa barbarie, avec le financement des actionnaires milliardaires des grands Monopoles impérialistes de par le monde après la Révolution Bolchevique pour tenter de se débarrasser de l’URSS.

L’on sait que le Parti Bolchevique et son principal dirigeant Staline ont réalisé la prouesse de forcer les impérialistes non fascistes à l’alliance avec elle pour vaincre la coalition fasciste en 1945. La haine viscérale du judéo-bolchevisme et le racisme anti-juif, anti-slave, anti-Tzigane sans oublier les peuples colonisés qui a conduit au génocide enseigne que le capitalisme est prêt à la barbarie totalitaire pour préserver ses profits et son mode de production.

Deux autres exemples historiques ont symbolisé la révolution des peuples contre l’oppression : les USA qui ont associé indépendance, exploitation capitaliste et esclavage et Haïti qui a associé indépendance et abolition de l’esclavage, ce que la petite Île héroïque paye jusque de nos jours pour avoir infligé la première défaite militaire à Napoléon dès 1803 à Vertières bien avant celles devant les Anglais puis les Russes.

Confronté aux luttes abolitionnistes anti-esclavagistes des victimes et au besoin en main d’oeuvre du capitalisme interne, le capitalisme US a ensuite associé au pilier de l’exploitation de classe celui de la ségrégation raciale (Jim Crow) qu’imitèrent l’apartheid sud africain et la discrimination racialisée des descendants d’esclaves dans toute l’Amérique du sud, notamment au Brésil.

Les luttes anti-racistes des victimes avec le soutien des révolutionnaires et des démocrates des autres communautés ont contraint le capitalisme US a concédé des conquêtes démocratiques aux afro-descendants, aux Amérindiens les premiers habitants et aux Hispaniques les derniers arrivés. Ont été intégrées à son système exploiteur et oppresseur des “couches moyennes” issues de ces composantes d’une nation née du capitalisme fondée sur la discrimination raciale systémique laissant sur la gare de l’ascenseur social individualiste l’écrasante majorité. Les Noirs qui forment 13% de la population totale constituent plus de 50% de la population carcérale aux USA.

L’ascenseur social individuel de la société de consommation à crédit dans tous les pays du centre du capitalisme mondial, – USA, UE, France, Allemagne, Italie, Espagne pour ne citer que ces pays où vivent et travaillent des minorités nationales immigrées – fabrique quelques réussites individuelles issues de ces minorités tout en condamnant une proportion toujours plus grandissante boostée par la massification du chômage et du travail précaire aux cases dealers, délinquance et prison. Ils forment en même temps le gros des contingents des emplois non ou sous qualifiés même si ils sont plus diplômés que leurs parents, la masse des travailleurs non délocalisables et invisibles mais indispensables comme l’a révélé la pandémie du covid.

Les secteurs d’activités assignés à ces minorités nationales comme seuls moyens de grandir les échelons sociaux, à ces issus de l’immigration sont généralement le sport et la musique que certains poêtes aliénés africains ont magnifié singeant ainsi l’académisme idéologique multidisciplinaire esclavagiste, puis colonisateur, en un mot impérialiste en réduisant le Noir à la “nature sauvage” de l’humanité.

Pelé pur produit de cet ascenseur social par le foot et qui a été ministre, à la différence de Mohamed Ali/Cassius Clay, Tommie Smith, John Carlos, la chanteuse Miriam Makeba, James Brown, Harry Belafonte, le chanteur communiste noir Paul Robeson, le réalisateur de films Spike Lee, pour ne citer que ces exemples non exhaustifs, n’a jamais dénoncé ou posé un acte contre le racisme d’Etat brésilien.

Il est vrai que le capitalisme fait de l’argent avec tout et conditionne les exploités et les opprimés en instrumentalisant à cette fin le sport, la musique, le cinéma, les téléfilms, la religion, l’école, la presse, la télé etc, pour les empêcher de participer à jouer leur rôle historique de “fossoyeur du système d’exploitation de l’humain par l’humain” qu’est le capitalisme arrivé à son stade suprême l’impérialisme selon la juste formule de V.I. Lénine. Le silence conformiste est contrebalancé par les révoltes individuelles de certains bénéficiaires de “l’opium” pour en faire un “soupir” qui pour participer à chambouler le système doit devenir collectif et se lier aux luttes des travailleurs et des peuples.

Le fait que lors de cette coupe du monde 22, l’équipe de France ait été ramenée en finale à un white sur 11 sur le terrain, que les discriminations deviennent visibles dans l’équipe tricolore, que l’Argentine, pays d’Amérique du sud, l’ait remportée et que le Maroc, pays africain, ait atteint pour la première fois la demi-finale ne sont-ils pas les indices que le système suprémaciste raciste, y compris dominant dans le sport va vers sa fin ? N’est-ce pas ce qui est à la base de l’hystérie racialiste et du cauchemar des suprémacistes racistes déclarés ou cachés, fasciste, de droite, de la social-démocratie ou de l’écologie politique aux USA et dans l’UE ?

Les footballeurs, les sportifs, les acteurs, les musiciens, les peintres, etc issus des minorités nationales, les progressistes anti-racistes et ceux, celles des pays dominés du centre et de la périphérie du système du capitalisme mondialisé qu’est l’impérialisme doivent ouvrir la bouche et contribuer aux luttes anti-racistes, indépendantistes et à celles des classes laborieuses pour que vive l’égalité réelle entre les humains et entre les peuples dans la longue marche vers la chute finale du mode de production capitaliste impérialiste.

C’est ainsi que “d’opium” individualisant, le foot peut devenir le “soupir” émancipateur collectif des travailleurs et des peuples.