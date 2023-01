Contribution : Mémorandum pour l’adoption par le Parlement européen d’une résolution d’urgence en vue de la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste Pape Ale Niang( par Seybani SOUGOU)

L’année 2022, restera sans conteste, gravée dans les mémoires et l’histoire politique du Sénégal, comme une année noire, un point de bascule pour les libertés individuelles et collectives, et la liberté de la presse piétinées et confisquées, par un régime liberticide qui sombre dans la folie et dont les dérives autoritaires ont atteint un point de non-retour.

Les actes de tortures, assassinats, disparitions, enlèvements, arrestations et détentions arbitraires, et crimes perpétrés sous le magistère de Macky SALL sont d’une violence, d’une cruauté et d’une froideur inhumaine (l’autopsie de Francois MANCABOU assassiné, a été été bâclée et falsifiée, des preuves détruites, et le corps d’une victime dissimulée « l’Adjudant en Chef de gendarmerie, Didier BADJI »).

Il ne fait l’ombre d’un doute : Macky SALL sera, jugé pour tous les crimes abominables commis sous son magistère et pour tous les maux causés à la nation sénégalaise tant sur le plan socio-économique (les vampires ont non seulement pillé les deniers publics, mais plus grave, se sont enrichis avec le business de la mort avec la Covid-19, une circonstance aggravante; nul ne peut déterminer le nombre de sénégalais morts durant la Covid, faute de soins et à qui on a inoculé des vaccins périmés), que politique (il a malmené les institutions, sapé les fondements de la république et de l’état de droit).

Le devenir de la démocratie sénégalaise repose sur l’engagement de chacune et de chacun, en citoyen éclairé, acteur de son destin.

Tous les sénégalais, où qu’ils vivent (En Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique) doivent résister, et se mobiliser pour vaincre le MONSTRE.

Pour information, des députés européens ont été alertés via un Mémorandum (cf PJ) pour l’adoption par le Parlement européen d’une résolution d’urgence, en vue de la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste Pape ALE NIANG (le parlement européen peut adopter une telle résolution, lorsqu’il s’agit d’attirer l’attention sur la violation grave des droits de ‘homme dans un pays). La priorité absolue en ce début d’année 2023 qui doit mobiliser tous les acteurs (société civile, journalistes, citoyens) est de sonner la mobilisation et d’œuvrer sans relâche, pour la libération sans délai et non négociable, de PAPE ALE NIANG et celle de tous les détenus politiques. Il faut monter d’un cran, dans la lutte pour la libération des détenus.

Le discours de fin d’année d’un pitre (un mégalomane) ne mérite aucun commentaire (nul besoin de s’y attarder). Le régime de Macky SALL chancelant est à l’image d’une feuille morte. Il faut l’ACHEVER.

Seybani SOUGOU

Bonne année 2023 à tous et à toutes.