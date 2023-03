Dakar : L’identité du militant de l’Apr qui a voulu s’immoler devant le domicile de Macky connu…

Un militant de l’Alliance pour la république (Apr) a tenté de mettre fin à ses jours devant le domicile du président Macky Sall, sis à Mermoz (Dakar). Il s’agit de Cheikh Amadou Tidiane Coly, un chef d’entreprise. Animé d’un fort sentiment de désespoir, il a tenté de s’immoler ce, après avoir essayé à maintes reprises d’obtenir une audience avec le chef de l’État.

Âgé de 42 ans, le sieur Coly voulait une aide financière de la par du président Macky Sall, lui permettant d’exécuter un marché conclu avec la Société d’exploitation du train express régional de Dakar (Seter). L’Observateur qui donne l’information, renseigne qu’il a d’abord demandé de voir Macky Sall pour « une affaire urgente », suite à cela il a été éconduit par l’agent de sécurité qui lui a sommé de vider les lieux.

Très déterminé, il a tenté de s’immoler par le feu sur place. Arrêté, il sera mis à la disposition de la gendarmerie de Ouakam. Les faits se sont déroulés le dimanche 19 mars. Cheikh Tidiane Coly chef de l’entreprise « Colyphyto », et père de sept (7) enfants a confié aux enquêteurs que c’est le désespoir qui a motivé ses actes.

« Je suis chef d’entreprise. J’avais gagné un marché à la «Seter» portant sur un contrat d’hygiène publique. Selon les clauses du contrat, je devais entretenir les différentes gares de la Seter, de Dakar à Diamniadio. Le contrat a pris effet le 11 mars 2023. Le gros du travail devait démarrer le 20 mars 2023. Mais malheureusement, je suis confronté à des difficultés financières pour l’exécution du contrat. J’ai épuisé toutes les moyens à ma disposition pour trouver des moyens financiers me permettant d’honorer mes engagements relatifs à l’exécution de ce marché. Je suis allé même jusqu’à rencontrer M. Amar, l’assistant du Médiateur de la République. Le 9 mars 2023, il m’a notifié l’accusé de réception de ma demande d’intercession pour le déblocage d’un dossier au Fongip avec décharge à l’appui. Compte tenu des lenteurs et ayant perdu espoir, je n’ai vu aucune autre option de me faire entendre, que de me présenter au domicile du chef de l’Etat.»

Poursuivant, il a déclaré avoir « déposé des correspondances à la Présidence de la République et je n’ai jamais eu de retour. Je ne savais plus quoi faire. Je suis dans un état de détresse avancé. Je me suis dit qu’en me rendant à la résidence du Président, j’aurais des chances de faire passer mon message. A défaut d’obtenir gain de cause, j’avais en tête, l’idée de m’immoler sur place. Je suis un militant des premières heures du Président. C’est pourquoi je pense à lui, à chaque fois qu’une telle situation se présente. Je tiens vraiment à ce marché qui génère beaucoup d’emplois. Je ne suis pas agressif, ni violent, mon seul objectif était de me faire entendre.»