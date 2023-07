« D’accord, on est des dealers, traitres, et après … », Député Abba Mbaye

Le député Abba Mbaye n’a pas été tendre avec certains députés de Yewwi qui ont taxé son mouvement Taxawu Sénégal de réceptacle de dealers et de traitres.

Le Garde des Sceaux défend à l’instant à l’Assemblée nationale devant les députés le projet de loi 10-2023 portant la révision de la Constitution. Ce projet vise à assouplir les conditions de présentation des candidatures.

Le député Abba Mbaye a demblée remercié le ministre Ismaila Madior Fall pour avoir diligenté le cas Birame Souleye Diop, livre depuis hier mercredi. Et espère que tous détenus politiques retrouveront leurs familles respectives, Fadilou Keita, Bassirou diomaye Faye et consort.

Mais le ton a monté dans l’hémicycle lorsqu’il s’est agi d’apostropher certains de ses collègues de Yewwi qui taxent Khalifa Sall de traitre.

« On assume d’aller au dialogue et on votera tous les textes qui sont issus du dialogue, danio saga, dealers, ok on est des dealers., traitres, ok on est des traitres. Personne ne peut salir notre peau, respectons-nous, il faut respecter la dignité des gens », a t-il martelé dans sa prise de parole.

Arguant que les gens de Taxawu sont suffisamment expérimentés pour savoir que le temps est le meilleur des juges, Abba Mbaye a indiquer que c’est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut.

« Notre histoire ne commence pas en 2020, elle a commencé en 2009, et nous avons gagné avec Bby, nous avons voté non au référendum, nous avons gagné avec Yewwi en 2022. Ceux qui n’étaient pas ne peuvent rien nous donner comme leçon ».