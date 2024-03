Personnage et réalité confondues : Influence des séries télévisées

Article opinion écrit par la contributrice : Fabienne Barro

Dans le milieu du cinéma, une tendance inquiétante émerge, celle de la confusion croissante entre les personnes réelles et les personnages de fiction, alimentée par la télévision. De plus en plus, les téléspectateurs semblent avoir du mal à distinguer la frontière entre la vie réelle et les mondes fantaisistes des films et des séries.

Cette confusion peut être observée dans divers aspects de la vie quotidienne, depuis les discussions informelles dans les foyers jusqu’aux débats animés sur les réseaux sociaux. Prenons le cas de la nouvelle série « Bété-Bété » où le fléau des castes ( Gnégnos vs Guer) a pris une tournure inattendue. Rappelons aux sénégalais que ce n’est qu’un personnage.

Les personnages de films et de séries télévisées deviennent souvent des références principales dans les conversations, parfois même remplaçant les exemples de la vie réelle. Une des conséquences de cette confusion est l’impact sur la perception de la réalité et des normes sociales.

Les comportements et les valeurs véhiculés par les personnages de fiction peuvent influencer les attitudes et les décisions des individus, souvent de manière peu réaliste ou peu appropriée dans le contexte sénégalais.

Par exemple, certains personnages de films ou de séries télévisées peuvent être glorifiés pour leurs actions ou leurs caractéristiques, même si elles sont moralement discutables ou en contradiction avec les normes de la société. De même, les téléspectateurs peuvent être incités à imiter des comportements extravagants ou excessifs, sous l’influence des personnages qu’ils admirent à l’écran.

Cette confusion entre personne et personnage de film peut également avoir des répercussions sur les interactions sociales et les relations interpersonnelles. De part le rôle donné à une personne, elle est jugée, insultée de tous les noms juste parce qu’on lui a attribué le rôle de la méchante ou du méchant.

Les médias, en tant que puissants outils de communication et de représentation, ont une responsabilité importante dans la manière dont ils dépeignent la réalité et les individus. En mettant en avant des personnages et des histoires authentiques et diversifiés, les médias peuvent contribuer à une meilleure compréhension et appréciation de la richesse de la vie réelle, tout en préservant la magie et l’évasion offertes par la fiction.

Article opinion écrit par la contributrice : Fabienne Barro