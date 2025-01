Crise profonde au sein de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) : L’ONA2J alerte et invite le gouvernement de prendre des mesures urgentes

Le Président Directeur Général (PDG) de l’hôtel King Fahd Palace, PCA de l’IPRES et Vice-Président de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) Racine Sy est-il le goulot d’étranglement de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal ?

L’Organisation Nationale d’Assistance Juridique et Judiciaire (ONA2J) alerte le gouvernement et l’opinion publique sur la crise profonde qui secoue la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) depuis sa fusion avec l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), avec le portail “Ndam Li” dans le cadre du guichet unique.

Cette situation, qui affecte directement les assurés sociaux, résulte d’un enchaînement de causes structurelles et organisationnelles, avec des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires.

Les causes principales :

– Le poste de Directeur Général est vacant depuis plus de deux ans suite au départ à la retraite de M. Assane Soumaré.

. Le poste de Président du Conseil d’Administration (PCA) reste vacant depuis le décès de son titulaire M Mademba SOCK, laissant un vide institutionnel critique même si M Elimane Diouf gère l’intérim.

– Le Directeur Financier et Comptable M Djibril BA, bien qu’à la retraite depuis un an, continue d’occuper ses fonctions par défaut, faute de remplaçant.

– Le logiciel PSRM, introduit pour moderniser la gestion des risques sociaux (maladie, famille, retraite, accidents de travail, etc.), n’a pas été adapté ou utilisé efficacement, engendrant des blocages au lieu de simplifier les processus.

– Bien qu’un appel à candidatures pour le poste de Directeur Financier ait été lancé le 16 décembre 2024, aucune suite n’a été donnée.

– L’absence d’audits réguliers et de rapports accessibles entrave la clarté des opérations de la CSS.

Tout ces manquements ayant pour conséquences :

– Retards dans les paiements des allocations sociales : les veuves n’ont reçu aucune allocation depuis le troisième trimestre 2024, plongeant des familles déjà vulnérables dans des difficultés financières extrêmes.

– Paralysie des décisions liées aux accidents de travail : faute de signature d’un Directeur Général, aucun dossier d’accident de travail n’a été validé depuis plus de deux ans. Les victimes restent privées de leurs droits et indemnités.

– Injustice sociale accrue : les retards dans le traitement des dossiers touchent les populations les plus démunies, aggravant leur précarité et leur désarroi.

– Perte de confiance des assurés sociaux : les bénéficiaires, confrontés à des blocages persistants, perdent confiance dans la capacité de la CSS à garantir leurs droits.

Face à cette situation alarmante, l’ONA2J appelle les autorités compétentes à agir sans délai pour :

– Réaliser un audit indépendant de la CSS, afin de diagnostiquer les causes profondes des dysfonctionnements et d’assurer une gestion transparente.

– Nommer immédiatement les responsables clés, notamment : un Directeur Général, un Président du Conseil d’Administration (PCA), et un Directeur Financier et Comptable.

– Revoir l’utilisation du logiciel PSRM pour garantir son efficacité, notamment par une meilleure formation des utilisateurs et une adaptation aux réalités locales.

– Renforcer la communication avec les bénéficiaires pour restaurer la confiance et assurer une transparence dans la gestion des fonds sociaux.

– La responsabilité du PCA de l’IPRES et Vice-Président Racine Sy, qui occupe une position centrale, doit être examinée dans cette crise. Si son rôle est avéré comme une entrave à la bonne gestion, des mesures doivent être prises pour réévaluer sa place au sein de la CSS.

En conclusion, l’ONA2J demande aux autorités de prendre des mesures urgentes pour garantir la régularité des paiements, protéger les droits des bénéficiaires et restaurer la confiance dans le système de sécurité sociale.

Amadou Tom Mbodji

Présidé de l’Organisation Nationale d’Assistance Juridique et Judiciaire

Fait à Dakar, le 27/01/2025