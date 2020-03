Covid-19 : Sortie de sa mise en quarantaine, Fabio Cannavaro se prononce

L’ancien défenseur emblématique italien, Fabio Cannavaro, actuellement entraîneur du club chinois de Guangzhou Evergrande Taobao revient sur sa sortie de confinement. Après plusieurs jours en quarantaine à cause du Covid-19, il a repris le cours normal de la vie.

« Je viens de terminer ma période de quarantaine, voici le document qui me permet de me déplacer ici en Chine. Aujourd’hui, je suis déjà allé au centre commercial et à la banque, j’ai pris mon déjeuner. Tout le monde porte encore des masques et des gants, mais la vie revient lentement à la normale», explique-t-il sur Instagram.