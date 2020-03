Confinement : peut-on continuer d’acheter du pain tous les jours ?

Est-il encore possible d’aller tous les jours chercher du pain à la boulangerie malgré les mesures imposées en cette période du confinement ? On vous dit tout.



Les règles concernant l’attestation de déplacement dérogatoire ne cessent de s’intensifier. Pour rappel, il est désormais obligatoire d’ajouter l’heure de notre sortie. Et mieux vaut s’appliquer, car l’absence de ce papier ou toute information manquante coûtent cher ! Depuis le début du confinement, rien ne vous empêche de faire vos courses. La case « »déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr); déplacements pour motif de santé » est même là pour vous y autoriser. Attention tout de même : si c’est autorisé, les déplacements mineurs ne sont pourtant pas conseillés ! On ne le répétera jamais assez, mais restez chez vous.



Supermarchés, boulangeries, drives… Si ces commerces restent ouverts, pensez à optimiser vos déplacements. Faites de grosses courses une fois par semaine ou faites-vous livrer. Besoin de produits frais ? Réfléchissez avant de sortir. Dans certaines régions, comme dans le Var, les règles concernant l’achat de produits frais ont été revues. À Sanary-sur-Mer, par exemple, il est désormais interdit d’aller acheter son pain tous les jours. Les clients sont obligés de se ravitailler pour deux jours minimum, soit d’acheter les baguettes par paire. Heureusement, le pain est facile à conserver, à congeler, à rafraîchir et même à cuisiner s’il est sec. Mais pour éviter les amendes, notre meilleur conseil est encore de faire votre pain maison. Une façon toute simple de limiter vos déplacements et de sauver des vies !

Comment faire du pain maison : la recette maison

Pour faire votre pain maison, il vous fait :



7 g de levure de boulanger

34 cl d’eau tiède

500 g de farine t65 ou de farine spécial pain

9 g de sel

Commencez par mélanger l’eau et la levure. Réservez. Dans un grand saladier, versez la farine et le sel et ajoutez-y la levure et l’eau. Pétrissez la pâte pendant 10 minutes et formez une boule. Laissez reposer 30 minutes. Retournez la pâte et réservez-la encore 30 minutes. Tamisez votre plan de travail de farine. Travaillez la pâte pour former votre pain. Pour faire une baguette, étalez-la en longueur en la roulant avec vos mains. N’oubliez pas de faire de tailler légèrement la pâte à l’aide de la pointe d’un couteau. Laissez lever votre pain 30 minutes, puis enfournez-le 15 minutes à 230°C.