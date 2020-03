Confidence d’une patiente guérie : « Quand le Pr. Seydi m’a demandé s’il pouvait utiliser la chloroquine… »

Déclarée guérie du Coronavirus, une Française établie sur la Petite Côte, a fait des demoignages sur son séjour à l’hôpital de Fann où elle était internée.



«À mon arrivée au Sénégal, à l’aéroport, je n’avais pas de fièvre, je toussais un peu et j’avais un peu mal à la gorge. Le lendemain je me suis sentie fatiguée, je me suis inquiétée, j’ai fait appel à un des trois numéros qu’on nous avait distribués à l’aéroport », a-t-elle racontée sur les ondes de la Rfm.

« Au début je n’ai eu aucun traitement, mais des prélèvement et des prises de sang tous les deux jours. On ne me donnait rien de particulier, ajoute-t-elle. Au bout du troisième ou quatrième jour, le professeur est venu me demander si je lui donnais l’autorisation d’essayer la chloroquine pour faire des tests. J’avais juste mal à la gorge la première semaine, puis je n’avais plus mal nulle part ».

Aujourd’hui rentrée chez elle, la ressortissante française n’a pas toutefois caché son « inquiétude » pour le Sénégal. « J’ai l’impression que l’homme de la rue n’a pas conscience de ce qui va arriver. C’est arrivé en France, en Italie, en Espagne aux Usa. Si je peux ajouter quelque chose, ce serait : restez chez vous », a-t-elle confié à nos confrères de la Rfm.